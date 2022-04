Vários mísseis caíram sobre Odessa em zonas residenciais

Vinte e quatro horas após um general russo ter afirmado que o controlo do sul da Ucrânia era agora também parte da estratégia desta ofensiva, a quarta maior cidade do país foi alvo de bombardeamentos que não sofria há três semanas.



Os enviados da RTP a Odessa, António Mateus e Rodrigo Lobo preparavam-se para um directo no Jornal da Tarde quando ouviram a passagem do míssil e uma explosão.