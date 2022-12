Vários mortos e desaparecidos em chuvas torrenciais nas Filipinas

Foto: Guarda Costeira das Filipinas via Reuters

As chuvas torrenciais nas Filipinas mataram pelo menos 13 pessoas. As autoridades procuram ainda mais de 20 desaparecidos. A ilha de Mindanau, a segunda maior do arquipélago, é a mais atingida pelas inundações. Trinta mil pessoas foram retiradas de casa.