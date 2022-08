Vários palestinianos e israelitas feridos em confrontos na Cisjordânia

Na madrugada de hoje, israelitas que tentavam chegar ao local do túmulo de José - local sagrado para os judeus, na cidade palestiniana de Nablus - foram feridos "por tiros disparados na sua direção", pode ler-se num relatório das autoridades de Israel, que imputam a responsabilidade dos disparos a palestinianos.

Os cidadãos israelitas estão proibidos de se deslocarem por iniciativa própria a este santuário -- que é considerado pelos palestinianos o túmulo de uma figura religiosa muçulmana local -- que fica em Nablus, uma cidade sob controle da Autoridade Palestiniana.

Para poderem visitar o túmulo, os israelitas devem ser escoltados pelo seu Exército, que hoje reconheceu que esses civis entraram na zona "sem coordenação prévia".

Dois homens com ferimentos ligeiros foram transportados para hospitais no centro de Israel, enquanto o veículo que tinham deixado em Nablus foi incendiado por palestinianos, como foi observado por jornalistas da agência France Presse.

Também hoje, num outro incidente nesta área, quatro palestinianos foram baleados e feridos em confrontos com o Exército israelita em Rujayb, de acordo com fontes do Crescente Vermelho Palestiniano.

O Exército israelita, que ocupa a Cisjordânia desde 1967, admitiu que deteve, numa operação em Rujayb, dois suspeitos de terem realizado um ataque armado, na semana passada, perto de um colonato israelita.

"Os soldados revistaram o prédio onde os suspeitos estavam barricados e encontraram uma espingarda M16, diversas outras armas e munições ilegais", disse o Exército israelita, em comunicado.

Em 18 de agosto, um palestiniano de 20 anos foi morto a tiro em confrontos com forças israelitas que eclodiram na área do túmulo de José, em Nablus.