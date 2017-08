Vários rebeldes da base de Fuerte Paramacay ainda a monte

Graça Andrade Ramos - RTP 07 Ago, 2017, 10:18 / atualizado em 07 Ago, 2017, 11:04 | Mundo

O Presidente da Venezuela garantiu que os 10 homens que escaparam deverão ser detidos em breve. "Sabemos para onde se dirigem e todas as nossas forças militares e policiais estão no terreno", afirmou. E prometeu a "pena máxima para aqueles que participaram neste ataque terrorista".



O assalto foi quase de imediato rechaçado pelos militares da Brigada 41 de Blindados alojados na base, a 180 quilómetros a oeste de Caracas. O Presidente Nicolás Maduro classificou o ataque como "terrorista", não uma "revolta militar", e anunciou que dois dos assaltantes foram mortos e oito capturados, incluindo um ex-oficial desertor.



De acordo com Maduro, o oficial detido está a "dar informações", assim como os sete prisioneiros.



Dezenas de pessoas ergueram barricadas nos arredores da cidade, com a ajuda de troncos de árvores e queimaram lixo, apoio ao assalto. Registaram-se confrontos com os militares da Guarda Nacional, que os dispersaram com gás lacrimogéneo e tiros de balas de borracha.

País tenso à espera de um golpe

Diário de Caracas perguntava esta manhã: "será que há pequenos grupos de militares que querem sublevar-se contra o Governo de Nicolás Maduro? Noutro artigo de fundo, o jornal faz perguntava esta manhã: "será que há pequenos grupos de militares que querem sublevar-se contra o Governo de Nicolás Maduro? Noutro artigo de fundo, o jornal faz um historial de anteriores revoltas no país e admite que o país se mantém expectante quanto a um golpe de Estado.

Onu apela ao fim da violência

Constituinte suspende trabalhos

Os combates duraram três horas e a base acabou guardada por veículos blindados e homens armados e sobrevoada por helicópteros.Um vídeo, aparentemente filmado dentro da base, afirmava que o assalto era uma revolta contra "a tirania assassina de Nicolás Maduro", para derrubar o Presidente e a Assembleia Constituinte.No vídeo, que circula nas redes sociais e nos media, um homem em uniforme militar apresenta-se como capitão Juan Caguaripano, rodeado de 15 pessoas em camuflado, algumas armadas, referindo que "isto não é um golpe de estado, esta é uma ação cívica e militar para restabelecer a ordem constitucional"."Exigimos a formação imediata de um Governo de Transição e a realização de eleições gerais livres", acrescentou.A versão oficial do sucedido está a ser contestada.O Presidente do Parlamento da Venezuela, Júlio Borges, porta-voz da oposição, exige saber a "verdade" sobre o incidente e rejeitou toda e qualquer "caça às bruxas". Disse ainda que também os militares querem uma "mudança política".Um estribilho repetido também pelo líder da oposição, Henrique Caprilles.O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, os prisioneiros confessaram ter sido recrutados "por militares da extrema direita venezuelana em contacto com governos estrangeiros". Já o general Jesus Suarez Chourio, chefe das Forças Armadas da Venezuela, afirma que a operação foi "financiada pela direita e os seus colaboradores, financiada pelo império norte-americano".Alguns jornais citaram nas primeiras horas depois do assalto o dirigente Diosdado Cabello, vice-presidente do partido no poder e membro da todo-poderosa Assembleia Constituinte, para referirem que um "grupo de militares se sublevou", tendo sido dominado por outra fação do exército.O ministério da Defesa não divulgou até agora o nome do principal autor do ataque, indicando apenas que se trata de um "oficial subalterno, demitido das Forças Armadas há três anos por traição à pátria e rebelião", e que se terá refugiado nos Estados Unidos.As forças armadas são o principal apoio da "revolução bolivariana" de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro. Até agora têm-se mantido surdas ao apelos da oposição para derrubar o Presidente."Uma normalidade absoluta reina no resto das unidades militares do país" garantia Diosdado Cabello, na rede socialApesar disso, o Presidente ordenou o reforço da segurança militar a nível nacional.Desde abril as manifestações quase diárias contra o Governo de Maduro já fizeram 125 mortos e pelo menos 4.500 detidos. De acordo com a ONG Foro Penal, mais de mil entre estas permanecem prisioneiras, incluindo 300 sob ordem de tribunais militares, apesar de serem civis.O Governo português afirma que se mantém em contacto com Caracas para garantir a segurança dos portugueses no país.O organismo da ONU para os Direitos Humanos apelou entretanto às autoridades venezuelanas para "por fim ao uso da força excessiva para reprimir manifestações e para garantir que o direito à assembleia pacífica seja respeitado", lamentando a morte de pelo menos dez pessoas nos protestos do fim de semana contra a Assembleia Constituinte, eleita dia 30 de julho e empossada sexta-feira.Aos jornalistas em Nova Iorque, a porta-voz do gabinete da ONU para os Direitos Humanos, Stéphane Dujarric, disse que a organização apelava a uma investigação às mortes "imediata, eficaz e independente", apelando ao Governo venezuelano para cooperar plenamente na investigação. Apelou igualmente "todas as partes a evitar o uso da violência".Depois do assalto de domingo, a Constituinte suspendeu os seus trabalhos. Deveria colocar em funcionamento uma comissão de inquérito aos "crimes" cometidos durante as manifestações anti-governamentais.Empossada sexta-feira, a Constituinte, iniciou os trabalhos logo no sábado, de forma rotumbante, demitindo a procuradora-geral Luisa Ortegam, uma das principais vozes anti-Maduro.Liderada pela ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Delcy Rodriguez, fiel ao Presidente, a Constituinte tem poderes para dissolver o Parlamento e pretende reescrever a Constituição de 1999 promulgada pelo antecessor de Maduro, Hugo Chavez.A oposição acusa o Presidente de querer mudar a lei fundamental do país para reforçar os próprios poderes e perpetuar-se no poder.A deriva totalitária na Venezuela preocupa os países vizinhos. A Marcosur, ou mercado comum da América do Sul, suspendeu no sábado a Venezuela "por rotura da ordem democrática". O Perú convocpu para terça-feira uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros de 14 países latino-americanos para discutir a crise.