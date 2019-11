Vasco Cordeiro confiante em reforço da relação política dos Açores com a Bermuda

"Estou confiante que esta decisão do Governo da Bermuda não é apenas um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida, de partida para uma nova e reforçada relação", não só a nível social mas também político, assinalou o governante, falando num jantar que juntou parte da comunidade portuguesa da Bermuda.

Numa intervenção em que dividiu o português com o inglês, Vasco Cordeiro usou esta última língua para se dirigir à plateia composta por portugueses, maioritariamente açorianos, lusodescendentes mas também naturais da Bermuda, incluindo figuras políticas do executivo e do maior partido da oposição.

A visita oficial à Bermuda, que arrancou no sábado e prossegue até terça, marca um "novo começo, uma nova era" não apenas entre os açorianos residentes na Bermuda e as suas gentes, mas também entre os Açores como "entidade política" e o território atlântico.

"Não é possível agora analisar esta relação [entre os Açores e a Bermuda] sem considerar a existência de governos na Bermuda e nos Açores", acrescentou o chefe do executivo açoriano.

O desejado reforçar de laços a nível político acaba por ser, na visão de Vasco Cordeiro, a "melhor maneira de homenagear" todos os açorianos que foram viver e trabalhar para a Bermuda e contribuíram com o seu "esforço, sacrifício e trabalho" para o desenvolvimento da ilha.

Antes da intervenção do presidente do Governo dos Açores, a cônsul honorária de Portugal na Bermuda, Andrea Moniz DeSouza, sinalizou haver "lutas" para a comunidade portuguesa nos dias de hoje como no passado, mas a responsável enalteceu o implementar do feriado em homenagem aos portugueses.

"Isto agora já não é apenas sobre nós e os nossos contributos para a Bermuda de hoje, mas diz respeito a todos, a todas as lutas que todos o emigrantes portugueses já tiveram nesta ilha", prosseguiu a cônsul honorária.

E concretizou: "Queremos ser aceites, entendidos e apreciados, e não ser uma comunidade à parte".

Hoje, feriado nacional instituído este ano para assinalar a chegada, há 170 anos, dos portugueses à Bermuda, o programa tem início com a cerimónia de descerramento de uma placa alusiva à chegada de açorianos, enquanto que, à tarde, Vasco Cordeiro inaugura a sede da Casa dos Açores no território, encontrando-se com a comunidade açoriana.

Está ainda prevista uma visita ao Clube Vasco da Gama, fundado em 1935, responsável pela Escola Portuguesa, dedicada ao desenvolvimento e preservação da língua portuguesa, projeto apoiado pelo Governo dos Açores.

Esta é a primeira deslocação oficial de Vasco Cordeiro à Bermuda, que foi destino da emigração açoriana desde meados do século XIX. Estima-se que cerca de 20 a 25% da população da Bermuda seja descendente de portugueses, dos quais 90% de origem açoriana.

Se, relativamente aos outros destinos da emigração açoriana, a maioria dos emigrantes eram oriundos de todas as ilhas dos Açores, no caso da Bermuda, são, maioritariamente, naturais de concelhos específicos de São Miguel.

A Bermuda foi, assim, o terceiro grande destino da emigração açoriana, após Brasil e Estados Unidos da América.

­Relativamente aos processos que foram tratados diretamente pela Direção Regional das Comunidades dos Açores, apurou-se, de 1960 a 2018, um total de 8.626 cidadãos portugueses da região que saíram para a Bermuda com contrato de trabalho, para exercerem diversas atividades profissionais, nomeadamente nas áreas da construção civil e jardinagem.

De 2013 a 2018 saíram da região 389 cidadãos dos Açores, e este ano, de janeiro a 13 outubro, saíram da região 80 cidadãos açorianos com contrato de trabalho para a Bermuda.