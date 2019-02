Vaticano impõe exumação de Franco a abade recalcitrante

RTP21 Fev, 2019, 17:41 / atualizado em 21 Fev, 2019, 17:47 | Mundo

Segundo o diário espanhol El Pais , o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, enviou uma carta à vice-presidente do Governo espanhol, Carmen Calvo, prometendo-lhe que obrigará o abade do Vale dos Caídos a colaborar na exumação que até agora combateu.





O político do Vaticano promete obrigar os beneditinos, que têm a seu cargo o monumento, a obedecer ao Governo de Pedro Sánchez neste particular e afirma que "a Igreja não se opõe à exumação dos restos mortais de Franco, se a autoridade competente assim determina. À comunidade beneditina da abadia de Santa Cruz do Vale dos Caídos foi recordado e continuará a ser recordado o seu dever cívico de observar plenamente o ordenamento e de respeitar as autoridades civis".





A posição da Igreja já vinha de trás e fora comunicada a Carmen Calvo por ocasião de um encontro que teve no Vaticano em 29 de outubro. Mas a obstinação dos beneditinos tinha causada entretanto inquietude no Governo espanhol, ocasionando esta reiteração da posição do Vaticano.







Por parte da família de Franco continua a registar-se uma obstinada oposição, contando-se com um recurso da mesma para o Supremo Tribunal de Justiça.





Em alternativa, a família admite que as ossadas do ditador sejam depositadas na Catedral da Almudena, em Madrid, mas tão-pouco o Vaticano se pronunciou a favor dessa solução, deixando ao Governo a responsabilidade de lhe levantar as objecções que entenda e de, em última análise, a inviabilizar. E o Governo assim fez, invocando razões de segurança.