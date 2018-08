Vaticano sente "vergonha e tristeza" pelos abusos sexuais na Pensilvânia

RTP17 Ago, 2018, 11:44 / atualizado em 17 Ago, 2018, 11:44 | Mundo

O grande júri divulgou nesta terça-feira os resultados da maior investigação sobre abuso sexual na Igreja Católica dos EUA, descobrindo que 301 padres no Estado da Pensilvânia abusaram sexualmente de menores nos últimos 70 anos.





relatório de 884 páginas tornado público pelo Procurador-Geral da Pensilvânia, Josh Shapiro, após uma investigação de dois anos, revela exemplos gráficos de crianças a ser abusadas sexualmente pelos clérigos.





Em comunicado , o Vaticano quebrou o silêncio sobre o adiamento do seu relatório. O porta-voz do Vaticano, Greg Burke, disse que “a Santa Sé trata com grande seriedade o trabalho do Grande Júri de Investigação da Pensilvânia e o longo Relatório Provisório que produziu”.

"Os abusos descritos no relatório são criminosos e moralmente reprováveis. Esses atos foram traições de confiança que roubam os sobreviventes da sua dignidade e fé", disse Burke.



“Em relação ao relatório tornado público na Pensilvânia esta semana, há duas palavras que expressam os sentimentos sentidos em relação a estes crimes horríveis: vergonha e tristeza“, acrescenta o comunicado.



Burke ressaltou a "necessidade de cumprir" as leis civis, incluindo relatórios obrigatórios de abuso contra menores e disse que o Papa Francisco compreende como "estes crimes podem abalar a fé e o espírito dos crentes". Avançou ainda que o pontífice quer "erradicar este horror trágico".



Full text of #Vatican response to #Pennsylvania Grand Jury report, issued by @GregBurkeRome Director of the Holy See Press Office: pic.twitter.com/GuTmh8rEom — Vatican News (@VaticanNews) 16 de agosto de 2018

"O padrão era abusar, negar e encobrir"





As autoridades da Igreja procuravam evitar as revelações sobre as alegações de abuso por tempo suficiente para que não pudessem ser processadas sob o estatuto de limitações da Pensilvânia.





O procurador-geral disse que os bispos católicos cobriram o abuso sexual de crianças por padres. Os clérigos eram repetidamente transferidos para diferentes paróquias e nunca retirados definitivamente.



"O padrão era abusar, negar e encobrir", disse Shapiro. "Os sacerdotes violaram meninos e meninas e esconderam tudo durante décadas", acrescentou.



O relatório menciona 301 padres, alguns dos quais já morreram. Apenas dois padres ainda estão sujeitos a processo. Muitos dos nomes de clérigos acusados no relatório não foram divulgados. No entanto, Shapiro disse que argumentaria para tornar público todos os nomes numa audiência no tribunal a 26 de setembro.





Segundo o relatório, um padre molestou cinco irmãs de uma família. A diocese estabeleceu um acordo com a família que exigia confidencialidade.







Outro clérigo disse alegadamente às crianças que "Maria teve de lamber Jesus depois de nascer" para prepará-las para sexo oral.







Um menor de nove anos foi obrigado a enxaguar a boca com água benta depois de ter sido vítima de abuso sexual. Outro relato assegura que uma menina de sete anos foi violada no hospital depois de retirar as amígdalas.







"As crianças aprenderam que o abuso não era apenas normal, mas também sagrado", disse Shapiro.

Várias das dioceses emitiram declarações pedindo desculpa às vítimas e revelaram que estavam a tomar medidas para garantir que qualquer comportamento criminoso fosse interrompido.







"O grande júri desafiou-nos, como diocese católica, a colocar as vítimas em primeiro lugar e a continuar a melhorar a proteção das crianças e jovens", disse em um comunicado o bispo Lawrence Persico, da Diocese de Erie.

Renúncia de Theodore McCarrick





A declaração de Burke chegou horas depois de os bispos norte-americanos pedirem uma investigação às alegações de abuso sexual pelo ex-cardeal de Washington Theodore McCarrick.







O ex-arcebispo de Washington renunciou ao cargo de cardeal no mês passado, após ressurgirem acusações de abuso de um rapaz de 16 anos.





O Papa Francisco aceitou a renúncia de McCarrick em julho, depois de autoridades da igreja americana afirmarem que as acusações de que McCarrick abusou sexualmente de um menor de 16 anos há quase 50 anos eram confiáveis e substanciais.

Novo processo de denúncia





Desde que foi divulgado o escândalo de abuso de Boston na década de 90, tornaram-se públicas várias acusações envolvendo clérigos americanos. Durante décadas os padres teriam abusado sexualmente de menores, enquanto os líderes da igreja encobriam os crimes.





Os bispos asseguram que criariam uma nova forma de denunciar acusações de abuso sexual por parte de membros do clero e que as reivindicações seriam investigadas sem a interferência de bispos que supervisionam os acusados de abuso sexual.





"O objetivo principal relaciona-se com a aplicação de proteções mais fortes contra os predadores na Igreja e qualquer um que os esconderia, proteções que prenderão os bispos aos mais altos padrões de transparência e responsabilidade", disse o cardeal Daniel DiNardo, presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos EUA.



Segundo os bispos, o novo processo envolveria membros que não eram clérigos, mas tinham experiência na aplicação da lei e psicologia.





Nick Ingala, um porta-voz do Voice of the Faithful, um grupo formado para promover as vozes dos paroquianos após os escândalos de abuso, disse que era gratificante que os bispos quisessem criar um processo de revisão independente. No entanto, expressou ceticismo de que seria bem-sucedido.





"Não sei como vão resolver isto", disse Ingalasaid numa entrevista por telefone, citada pela Reuters. "Estou sempre hesitante em dar 100% de crédito a qualquer plano que os bispos tenham feito com base em experiências do passado", acrescentou.





Vários relatórios de abuso sexual de menores surgiram na Europa, na Austrália e no Chile. O crescente surgimento de ações judiciais e investigações tem enviado as dioceses para a falência e diminuido a autoridade moral da Igreja Católica.