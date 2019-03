Veículo atinge multidão e faz dois mortos e seis feridos em Nova Orleães

O superintendente da polícia Shaun Ferguson disse à imprensa local que um suspeito está sob custódia.





O incidente ocorreu por volta das 20h00 de sábado (02h00 da madrugada, em Lisboa), numa rua movimentada da cidade.



“Fomos capazes de deter o indivíduo rapidamente porque os cidadãos pararam o indivíduo, porque acharam que estavam a ajudar alguém que tinha estado envolvido num acidente de automóvel”, disse Shaun Ferguson, da Polícia de Nova Orleães, que não revelou a identidade do homem.



Uma testemunha relata que o condutor fugiu a correr, mas depois caiu no passeio, onde perdeu consciência.







O autor do atropelamento mortal, de 32 anos, seguiria em excesso de velocidade quando irrompeu por uma ciclovia numa rua muito movimentada da cidade.As duas vítimas mortais são um homem e uma mulher, ambos com cerca de 30 anos. Três dos cinco feridos que foram levados para o hospital estão em estado crítico.O atropelamento acontece numa altura em que Nova Orleans celebra as festividades do Mardis Gras e apenas dois anos após um outro condutor ter atropleado mortalmente 28 pessoas.