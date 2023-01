Velório de Bento XVI começou esta segunda- feira na Basílica de São Pedro

O público poderá visitar o falecido Papa emérito das 9h às 19h nos dias 2, 3 e 4. Esperam-se mais de 35 mil devotos durante os três dias de velório.







Vestido com paramentos litúrgicos vermelhos e dourados, O corpo do falecido Papa foi colocado num estrado simples, com dois guardas suíços de pé de cada lado.



Velório de Papa Bento XVI. Os fieis prestam homenagem | Guglielmo Mangiapane - Reuters







O funeral de Bento XVI será na praça de São Pedro, conduzido por Francisco na manhã de quinta-feira, dia 5.





As cerimónias fúnebres serão simples, disse o Vaticano, de acordo com os desejos de Bento XVI.







São esperadas 60 mil pessoas no último adeus para assistir à missa exequial na praça do Vaticano.Bento XVI, de 95 anos, morreu na manhã de sábado, dia30, no mosteiro do Vaticano onde vivia desde 2013. Foi o primeiro papa em 600 anos a renunciar.