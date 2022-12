Velório na Basílica de São Pedro do Vaticano. Funeral marcado para quinta-feira

"O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro no Vaticano para a despedida dos fiéis", lê-se na declaração do gabinete de imprensa da Santa Sé. Em conferência de imprensa, o Vaticano adianta ainda que o funeral deverá decorrer na quinta-feira, presidido pelo Papa Francisco.

Bento XVI morreu hoje de manhã às 9h34 horas locais (8h34 GMT), aos 95 anos, no mosteiro Mater Ecclesiae do Vaticano, onde residia desde a sua demissão em 2013.

Joseph Ratzinger nasceu em 1927 e foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma.