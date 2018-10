Vencedor das legislativas pede desculpas por erros da governação

Lusa29 Out, 2018, 21:03 | Mundo

"Em nome do partido ADI, pedimos as nossas desculpas pelos erros cometidos, nós estamos dispostos a corrigir para o bem de São Tomé e Príncipe", disse Abenildo de Oliveira, porta-voz do ADI, à saída de um dos vários encontros que tem promovido romovendo desde a semana passado com representantes das missões diplomáticas, sociedade civil organizada, confissões religiosas e partidos políticos que participaram nas últimas eleições.

O representante do partido no poder acrescentou: "O ADI governou nestes quatro anos, nós admitimos termos cometido uma ou outra falha, isso é próprio da governação".

"Não existe em parte nenhuma uma governação 100 por cento perfeita e nós admitimos esse erro. Nós pretendemos melhorar, temos toda essa disponibilidade, reconhecemos esse erro e, nesse reconhecimento, como a maioria dos são-tomenses são cristãos eu acredito que a maioria dos são-tomense perdoarão os erros do ADI", acrescentou.

As declarações do porta-voz do partido foram feitas depois de receber o representante da União Geral dos Trabalhadores Central Sindical (UGT-CS).

São Tomé e Príncipe realizou eleições legislativas, autárquicas e regional da ilha do Príncipe em 07 de outubro.

A ADI venceu com maioria simples, conquistando 25 dos 55 assentos parlamentar e reclama a formação de um governo de base alargada.

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP) foi o segundo partido mais votado, com 23 assentos, e assinou um acordo de incidência parlamentar com a coligação PCD-MDFM-UDD, que obteve cinco assentos, e assim obtém a maioria absoluta de 28 deputados, com os quais pretendem formar governo.

O Movimento de Cidadãos independentes que concorreram para as legislativas apenas no distrito de Caué obtiveram dois assentos.