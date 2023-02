Vencedor do maior `jackpot` da história dos EUA recebeu mais de 2.000 milhões de dólares

Responsáveis da lotaria do Estado norte-americano da Califórnia adiantaram esta terça-feira que Edwin Castro conquistou o prémio recorde de 2,04 mil milhões de dólares (cerca de 1.900 milhões de euros) da Powerball em novembro.

No entanto, estes não puderam adiantar mais informações sobre o `feliz contemplado`, pois além do nome, mais nenhuma informação está no registo público, como a idade ou localidade, noticiou a agência Associated Press (AP).

O bilhete premiado foi vendido em Altadena, a nordeste de Los Angeles, mas os apostadores da lotaria da Califórnia não precisam de morar no Estado para ganharem o prémio.

O proprietário do estabelecimento que vendeu o bilhete premiado, recebeu um bónus de um milhão de dólares (cerca de 930 mil euros).

O novo milionário recusou um convite das autoridades daquele Estado para falar com jornalistas esta terça-feira.

Em vez disso, enviou uma declaração por escrito onde revelou que está "chocado e extasiado" por ter ganhado a lotaria.

Este concurso beneficia as escolas públicas e Edwin Castro destacou que foi "educado no sistema público de educação da Califórnia".

"É gratificante saber que, como resultado da minha vitória, o sistema escolar da Califórnia também irá beneficiar muito", sublinhou

Os vencedores podem optar por receber o seu prémio em 30 pagamentos anuais ou numa só vez, sendo que Castro optou pela quantia total.

A maioria do vencedores de grandes prémios do Powerball tenta manter a discrição e evitar a fama, adiantou a vice-diretora da Lotaria da Califórnia, Carolyn Becker.

Alguns estados norte-americanos procuram, no entanto, divulgar os vencedores publicamente para "humanizar" a lotaria, lembrando ao público que pessoas reais ganham prémios reais.

A lotaria que Castro ganhou foi a maior da história dos Estados Unidos porque demorou muito para alguém acertar a combinação correta de seis números para ganhar o prémio.

O `jackpot` da Powerball começa em 20 milhões de dólares (cerca de 18,6 milhões de euros) e aumenta cada vez que não há vencedor.

Os 40 sorteios consecutivos até ser atribuído o prémio permitiram arrecadar 156,3 milhões de dólares (cerca de 145,56 milhões de euros) para as escolas públicas da Califórnia.

A vitória de Castro significa que três dos 10 maiores prémios de lotaria da história dos Estados Unidos vieram de bilhetes vendidos na Califórnia.

As autoridades estatais estão na posse do bilhete premiado de Castro e Becker revelou que está a ser ponderado colocar o papel em exibição na sede da lotaria.