Vencedores do Nobel da Química com visões políticas opostas

Apesar de não ser judeu, George Smith é membro da organização ativista Jewish Voice for Peace (“Voz Judaica pela Paz”), que tem como objetivo lutar pela justiça social, direitos humanos e pela segurança dos israelitas e palestinianos envolvidos no conflito dessa região.



A organização judaica pretende ainda alcançar o fim da ocupação israelita na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e em Jerusalém oriental.



A Anti-Defamation League ("Liga Antidifamação"), organização não-governamental judaica, já caracterizou a "Voz Judaica pela Paz" como um “grupo ativista radical anti-Israel que promove o boicote" do país.



Para além de pertencer a este grupo, Smith já escreveu artigos para o website anti-Israel Mondoweiss, que com frequência compara o comportamento do país do Médio Oriente com o dos nazis.



O químico, que diz estar “muito envolvido na cultura judaica” devido ao facto de a sua mulher ser judia, já pediu aos Estados Unidos que deixe de vender armas a Israel.





Just in! George P. Smith taking early morning calls at home, immediately after the announcement of his #NobelPrize in Chemistry.

Photographer: Marjorie R. Sable



O britânico Sir Gregory P. Winter, por outro lado, é membro do Conselho de Ciência do Reino Unido e de Israel, constituído por um grupo de investigadores que pretende promover a colaboração entre os dois países na área das ciências.O estudo de Smith, premiado agora com um Nobel, aborda o uso de um vírus, “bacteriófago”, que tem a capacidade de desenvolver novas proteínas quando infeta bactérias. Já Winter investigou o uso da técnica de- um dos métodos utilizados em biologia molecular - para a produção de produtos farmacêuticos.Os vencedores do Nobel, premiados por estudos sobre “como aproveitar o poder da evolução”, partilham o prémio com Frances Arnold, cuja investigação incidiu sobre a evolução de enzimas.Arnold também se tem mostrado a favor de Israel, tendo participado, em junho deste ano, numa conferência sobre química em Jerusalém.