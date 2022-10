Vendedores do mercado de Minas Gerais não gostam de vender política

Direitos Reservados

Na campanha, tanto Lula, que lidera as sondagens, como Bolsonaro, concentram-se no voto dos indecisos e no combate à abstenção. Mas falta ainda muito para convencer quem passa e trabalha no mercado de Minas Gerais.