Vendedores dos mercados da cidade moçambicana de Pemba estão mais expostos a doença - inquérito

"Todos os grupos profissionais são afetados, sendo os vendedores de mercados os mais expostos", refere-se no inquérito consultado hoje pela Lusa.

O estudo foi realizado pelo Instituto Nacional da Saúde (INS) e um total de 4.070 pessoas foram inquiridas na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado.

O levantamento realizado naquela cidade revela que os vendedores de mercados têm a seropositividade de covid-19 mais elevada com uma percentagem de 6,5%, seguidos dos deslocados devido a violência armada com 6,1% e os profissionais de saúde estão na terceira posição, com 5,5%.

Os estabelecimentos comerciais seguem na lista da taxa de "seropositividade" com 5,4%, os pescadores com 5%, os transportadores com 4,8%, as Forças de Defesa e Segurança com 3,7% e, por fim, a comunidade com 2,5%.

Entre os profissionais de saúde, os administrativos apresentam a maior taxa de seropositividade com 6,6%, seguidos de agentes de serviço, 6,5%, e enfermeiros, 6,1%.

O novo coronavírus afeta todas as faixas etárias na cidade de Pemba.

A seropositividade é maior na faixa etária entre 15 e 34 anos (3,3%), seguida da faixa com mais de 60 anos, com 3,2%, e em terceiro as pessoas entre 35 e 59 anos, com 3%.

A faixa do zero aos 14 anos têm uma taxa de seropositividade de 1,7%.

O inquérito apurou ainda que 70% dos inquiridos expostos à covid-19 não teve sintomas nos últimos 30 dias e os restantes 30% apresentaram sintomas.

A cidade de Pemba foi o segundo local em Moçambique a ser considerado como um sítio com transmissão comunitária do novo coronavírus, em 21 de junho, depois de Nampula, o que levou as autoridades a realizarem este levantamento.

O inquérito consistiu em testes sero-epidemiológicos rápidos para a covid-19, que não detetam a presença do novo coronavírus no momento da sua realização, mas indicam se a pessoa esteve exposta ao vírus.

O resultado é revelado em 15 minutos, ao contrário do teste para a deteção do novo coronavírus, cujo resultado é conhecido em dois dias.

A província de Cabo Delgado regista 233 casos ativos de covid-19, do total de 1.701 casos já registados no país, havendo ainda 11 óbitos e 596 recuperados.