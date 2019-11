Veneza mete água

A água atingiu 1,87 metros. Apenas uma vez desde que há registos é que se verificou uma maré mais alta: 1,94m em 1966.

A Basílica de São Marcos ficou inundada. É a sexta vez em 1.200 anos que isso acontece, de acordo com os registos disponíveis. Quatro dessas inundações aconteceram nos últimos 20 anos.







Muitas outras praças da cidade ficaram inundadas, incluindo a Praça de São Marcos.

A cidade italiana de Veneza ficou inundada devido à maior maré alta dos últimos 50 anos. O nível da água atingiu 1,87 metros. Muitas outras praças da cidade ficaram inundadas, incluindo a Praça de São Marcos.

⚠Anche oggi affrontando maree che segnano record negativi. Domani dichiareremo lo stato di calamità. Chiediamo al #Governo di aiutarci, i costi saranno alti. Questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Il Mose va terminato presto. Domani scuole chiuse a Venezia e isole. pic.twitter.com/iD2Y7mbOBf — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 12, 2019

O pico da subida das águas ocorreu por volta das 22h00 da última noite.O presidente da câmara de Veneza, Luigi Brugnaro, anunciou através do Twitter que algumas escolas vão estar fechadas e aconselha as pessoas a ficarem em casa. Esta quarta-feira é esperado um novo pico da maré.O autarca de Veneza já pediu ajuda ao Governo para suportar os prejuízos, afirmando que vai declarar o Estado de Desastre.“A situação é dramática. Pedimos ajuda ao governo. Os custos vão ser elevados. Este é o resultado das mudanças climáticas”, disse Brugnaro no Twitter.Um projeto para proteger a cidade das marés está em curso desde 2003, mas tem sido marcado pelo aumento de custos, escândalos e atrasos. O plano é o de criar comportas flutuantes para proteger Veneza nas marés altas.