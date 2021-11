Venezuela acusa a UE de "torpedear" eleições ao prorrogar sanções unilaterais

"A UE, poucos dias antes das eleições de 21 de novembro, reincide na sua política errática e falida dirigida contra o povo venezuelano, renovando, desde as sombras, umas medidas coercivas unilaterais contrárias à legalidade internacional", acusou o ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Félix Pasencia, na sua conta do Twitter.

"Na Venezuela, condenamos energicamente esta nova agressão contra o nosso povo e consideramos esta renovação insolente um ato de hostilidade, cujo objetivo parece ser o de torpedear a festa democrática do próximo domingo", adiantou Pasencia.

A União Europeia prorrogou quinta-feira, até 14 de novembro de 2022, as sanções impostas pela primeira vez em 2017, contra 55 pessoas relacionadas com o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

Entre os visados encontram-se a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, Diosdado Cabello (tido como o segundo homem mais forte do chavismo) e Remígio Ceballos, chefe do Estado Maior do Comando Operacional Estratégico das Forças Armadas Bolivarianas.

A UE acusa os sancionados de minar a democracia no país e violar direitos fundamentais dos venezuelanos, no exercício das suas funções.

As sanções, segundo o Conselho da União Europeia "não afetam a população em geral e podem ser revertidas à luz dos avanços no restabelecimento da democracia, do Estado de direito e do respeito pelos direitos humanos na Venezuela".

Em fevereiro de 2021, a UE aumentou a atual listagem, adicionando 19 elementos do Governo de Nicolás Maduro entre os sancionados.

Em resposta à decisão de Bruxelas, o Presidente da Venezuela decidiu expulsar, em março de 2021, a então embaixadora da UE na Venezuela, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa.

Os venezuelanos vão domingo às urnas para eleger as autoridades que nos próximos quatro anos vão dirigir os 23 estados e os 3.082 candidatos que exercerão funções em 335 municípios do país.

As eleições regionais e municipais da Venezuela são tradicionalmente marcadas por uma alta abstenção, mas as de 21 de novembro têm a particularidade contar com candidatos dos principais partidos da oposição, que no passado apelaram ao boicote dos processos eleitorais, considerando não existirem garantias de transparência.

No terreno, a acompanhar as eleições vão estar, entre outras, missões de observação eleitoral da ONU, do Centro Carter e da União Europeia, que em 2020 declinou um convite para estar presente nas legislativas, por considerar que "não cumpriam as condições para um processo eleitoral transparente, inclusivo, livre e justo".

Chefiada pela eurodeputada socialista portuguesa Isabel Santos, a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (MOE-UE) foi convidada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, devendo avaliar até que ponto as eleições respeitam os compromissos internacionais e regionais, assim como a lei venezuelana.

Segundo o CNE, foram apresentadas 70.244 candidaturas.

A Venezuela tem uma população de 33.192.835 cidadãos, dos quais 21.159.846 estão registados como eleitores.