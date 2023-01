Venezuela acusa opositores de criar comissão parlamentar ilegal e emite mandados de detenção

O Ministério Público (MP) da Venezuela emitiu mandados de detenção internacional contra as opositoras Dionorah Figuera, Marianela Fernández e Auristela Vasquez por terem criado uma comissão parlamentar considerada ilegal, para administrar ativos do país no estrangeiro.