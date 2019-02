Venezuela. Alimentos, medicamentos e música solidária

Foto: Epa/Mauricio Duenas

Em Cucutá, na Colômbia, o jornalista da Antena 1, Nuno Amaral, está no local onde foi palco de um concerto de musica pela liberdade-



Liberdade foi a palavra mais repetida e gritada num concerto com milhares de pessoas em que esteve também presente o autoproclamado presidente Juan Guaidó que arrisca até não conseguir voltar a entrar em território venezuelano depois da ordem de Maduro de encerrar a fronteira com a Colômbia.



Este sábado é a data limite anunciada pelo autoproclamado presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, para a entrada no país da ajuda humanitária.



Guaidó, opositor de Maduro e reconhecido por mais de 50 países como presidente interino do país, prometeu introduzir essa ajuda humanitária na Venezuela, numa operação para a qual estão mobilizados milhares de cidadãos.