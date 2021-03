Venezuela aprova uso da vacina chinesa Sinopharm

", disse o Ministério da Saúde, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.As autoridades venezuelanas não informaram ainda quando a vacina chinesa estará disponível, nem a data prevista para que as primeiras doses cheguem ao país.A Sinopharm é a segunda vacina aprovada pelas autoridades venezuelanas, que em fevereiro iniciaram a imunização de deputados, militares e profissionais do setor da saúde.Segundo a imprensa local, a vacinação começou cinco dias depois e os idosos foram excluídos.Em 17 de fevereiro, o presidente Nicolás Maduro anunciou que previa iniciar a imunização global da população a partir de abril, com vacinas da Rússia, China, Cuba e da plataforma Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na Venezuela estão oficialmente confirmados 139.116 casos da covid-19, desde o início da pandemia, em março de 2020. Há ainda 1.344 mortes associadas ao novo coronavírus e 131.215 pessoas recuperaram da doença.