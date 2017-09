Venezuela avisa que sanções dos EUA podem afetar cidadãos norte-americanos

Lusa06 Set, 2017, 20:08 | Mundo

"As decisões unilaterais e ilegais do presidente (Donald) Trump não vão afetar só o povo venezuelano, mas também o norte-americano", segundo o texto de uma missiva dirigida à população dos EUA, colocada no sítio na internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano.

O Ministério assinalou também que as sanções "colocam em risco" a condição da Venezuela como "o fornecedor de petróleo mais próximo e seguro" para os EUA.

O governo da Venezuela detalhou que as sanções vão afetar os cidadãos dos EUA "perante a possibilidade" da subida dos preços da gasolina, "enquanto milhares de trabalhadores correm o risco de perder as suas poupanças (...) dado o impacto nos fundos de reforma do veto sobre as obrigações venezuelanas".

Em 25 de agosto, Trump assinou uma ordem executiva em que proíbe "as negociações em nova dívida e capital emitidas pelo governo da Venezuela e pela sua empresa petrolífera estatal", na que foram as primeiras sanções ao sistema financeiro venezuelano.

A medida, anunciada pela Casa Branca em comunicado, proíbe também as "negociações com certas obrigações existentes do setor público venezuelano, bem como pagamento de dividendos ao governo da Venezuela".