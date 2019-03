Venezuela. Banco de portugueses inoperacional desde quinta-feira

Lusa12 Mar, 2019, 17:09 | Mundo

A situação, confirmada hoje pela Lusa, tem sido denunciada pela população, com relatos nas redes sociais sobre a impossibilidade de efetuarem pagamentos com cartão de débito ou aceder à página de Internet para realizar transferências.

"Hoje estive no supermercado, queria comprar água, plátanos (banana tropical), sal, café, massa e açúcar, mas o cartão não passou (funcionou). O terminal de pagamentos dizia que o emissor não respondia", explicou a lusodescendente Elizabeth Vieira, em declarações à agência Lusa.

Queixa-se que "desde a passada quinta-feira que o cartão não funciona", o mesmo acontecendo com a central telefónica, pelo que "não há como comunicar-se" com o banco.

"Não tenho nada de água em casa, porque falhou o serviço, desde o apagão. A luz está a chegar por `ratos` (períodos curtos de tempo) e sobe e desce, temos que manter as coisas apagadas para não avariar. Está-se quase a acabar a comida que tenho em casa e mesmo com dinheiro na conta não posso usar para comprar nada", desabafou.

Vários comerciantes explicaram à agência Lusa que não estavam a aceitar pagamentos com os cartões do Banco Plaza, porque a instituição estava fora de serviço. Acrescentaram que no último fim de semana vários bancos apresentaram problemas, mas que apenas aquela instituição continua inoperacional.

Vários utilizadores recorreram a mensagens na rede Twitter para tentar obter respostas sobre a situação.

"Senhores Banco Plaza, que acontece com a plataforma? Necessito fazer compras e não tenho podido. Por favor agilizem a gestão", escreveu Richie Teixeira.

Por outro lado, Jennifer Arias advertia o banco que "o serviço `online` não funciona": "Como podemos ter acesso ao nosso dinheiro? Ninguém responde, por favor, urgente", frisou.

Algumas das dezenas de mensagens foram enviadas com cópia à Superintendência das Instituições do Setor Bancário, organismo que supervisiona o funcionamento da banca na Venezuela.

A Venezuela está às escuras desde a última quinta-feira, na sequência de uma avaria na central hidroelétrica de El Guri, a principal do país, que afetou ainda dois sistemas secundários e a linha central de transmissão.

Na segunda-feira, o Governo venezuelano suspendeu as atividades laborais e escolares por 24 horas, período entretanto renovado por mais 24 horas.

Em Caracas, a eletricidade está a chegar a vários bairros, mas de forma intermitente.

O apagão afetou as comunicações fixas e móveis, os terminais de pagamentos e o acesso à Internet.