Venezuela. Candidato da oposição eleito governador na terra Natal de Chávez

O presidente da Venezuela estava a contar com a vitória do ex-chanceler Jorge Arreaza e que se manteria o governo daquele Estado, considerado o berço da "revolução bolivariana" de Chávez, nas eleições de domingo. Mas, Já Arreaza, candidato pelo Pólo Patriótico (Partido Socialista Unido da Venezuela e outras organizações) obteve 128.583 votos, ou seja, 41,27 por cento dos eleitores.

O Estado de Barinas, no sudoeste do país, tem sido governado quase exclusivamente por familiares de Hugo Chávez – no cargo estiveram o pai e dois irmãos do ex-presidente venezuelano – desde que este foi eleito pela primeira vez, em 1998. Arreaza foi genro de Chávez e é pai de um dos seus netos mas, como admitiu no domingo à noite, a sua candidatura falhou, apesar da “militância heróica” do partido socialista.





“Barinas querida. As informações que recebemos das nossas estruturas PSUV indicam que, embora tenhamos aumentado a votação, não atingimos o nosso objetivo”, escreveu Jorge Arreaza na sua conta na rede social Twitter.



Na mesma mensagem, o candidato, ex-chanceler e ex-ministro de Hugo Chávez, agradece à população o apoio na campanha eleitoral.



“Agradeço do coração à nossa militância heróica. Continuaremos a proteger o povo ‘barinés’”, acrescentou.





Por seu lado,, disse durante uma conferência de imprensa, após saber os resultado eleitorais.O candidato eleito agradeceu ainda às instituições locais e às Forças Armadas Venezuelanas por “se terem comportado à altura, institucionalmente”.

A vitória do candidato da oposição ao Governo de Maduro levou centenas de eleitores a percorrerem o Estado e a reunirem-se na sede de campanha de Garrido para celebrar eleição.



Guaidó felicita Garrido pela “incontestável vitória”

Num comunicado ao país, o líder da oposição Juan Guaidó, felicitou a população local, o governador e os partidos políticos democráticos pela “incontestável vitória na repetição ilegal das eleições” de Barinas.



“Numa jornada heróica, superando os incontáveis obstáculos colocados pelo regime e após (...) a legítima vitória obtida a 21 de novembro (…), Barinas voltou a levantar a sua voz e a demonstrar que não aceita uma tutela imposta pela ditadura”, afirmou Guaidó.



Segundo o líder opositor, “o que aconteceu em Barinas representa um marco na luta empreendida pelos venezuelanos na resistência a um regime usurpador do poder”.



Guaidó disse ainda que a Venezuela não pode ser submetida “a uma crise como a desencadeada pelo regime devido à falta de apoio popular” e que precisa de eleições presidenciais e parlamentares livres e democráticas.



Também através do Twitter, o líder da oposição escreveu: “Linda Barinas, onde começou, termina. Unidos vamos defender a vontade de uma poderosa maioria que não se rende, nem o fará, até ver de novo a democracia na Venezuela”.







Henrique Capriles, outro reconhecido líder da oposição, também considerou o resultado como um prenúncio de uma mudança mais ampla e exortou os opositores de Maduro, que assumiu o poder após a morte de Chávez em 2013, a unirem-se antes das eleições presidenciais de 2024.



"Só a unidade do povo e a solidariedade dos líderes garantem a grandeza das nações", escreveu na rede social Capriles, citando Andrés Bello, o filósofo venezuelano que ensinou Simón Bolívar, o herói da independência em quem Chávez se terá inspirado.





Já Phil Gunson, analista do Crisis Group em Caracas, considerou o resultado um grande golpe para a impopular Administração de Maduro.



"Este não é um Estado qualquer. Este é o coração rural do Chavismo, onde o próprio Chávez nasceu e onde a sua família governou durante mais de duas décadas. Então, simbolicamente, isto é extremamente importante", afirmou Gunson ao Guardian





As eleições regionais e municipais venezuelanas aconteceram a 21 de novembro de 2021. Contudo, em Barinas, região onde nasceu o ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez, as eleições foram anuladas pelo Conselho Nacional Eleitoral, por ordem do Supremo Tribunal de Justiça que constatou que o candidato da oposição Freddy Superlano concorreu apesar de ter sido desqualificado.



Freddy Superlano tinha vencido por uma estreita margem o candidato apoiado pelo Governo, Argenis Chávez, irmão do falecido Hugo Chávez, que dias depois renunciou à possibilidade de se recandidatar.



O tribunal ordenou a repetição das eleições no Estado de Barinas, após receber uma ação de tutela constitucional interposta por Adolfo Superlano (sem relação com Freddy Superlano) – considerado da oposição –, alegando violação de direitos constitucionais, porque Freddy Superlano se candidatou apesar de estar impedido legalmente.