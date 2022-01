Venezuela. Candidato derrotado em Barinas admite desconexão entre "chavismo" e população

", disse Jorge Arreaza durante uma conferência de imprensa em que recomendou ao PSUV, "".Arreaza explicou que "" das eleições e insistiu que o PSUV conseguiu os objetivos "qualitativos".No entanto, advertiu o candidato vencedor, o opositor Sérgio Garrido: "", desde o presidente, Nicolás Maduro, até ao último dos militares do PSUV.", sublinhou.O candidato da oposição venezuelana, Sérgio Garrido, foi eleito, domingo, governador do estado de Barinas, que nos últimos 23 anos foi liderado por militantes do `chavismo`.Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, Garrido, da aliança Mesa de Unidade Democrática, obteve 172.497 votos, correspondentes a 55,36% dos eleitores.O candidato Jorge Arreaza, do Pólo Patriótico (Partido Socialista Unido da Venezuela e outras organizações) obteve 128.583 votos, correspondentes a 41,27% dos eleitores.Na terceira posição, com 5.596 votos (1,77%) ficou Cláudio Fermim, de Aliança Democrática, tendo ainda sido registados 4.987 (1,67%) votos a favor de outros candidatos.As eleições regionais e municipais venezuelanas tiveram lugar em 21 de novembro de 2021, mas em Barinas foram anuladas pelo Conselho Nacional Eleitoral, por ordem do Supremo Tribunal de Justiça que anunciou ter constatado que o candidato da oposição Freddy Superlano concorreu apesar de ter sido desqualificado.

Superlano venceu por uma estreita margem o candidato apoiado pelo governo, Argenis Chávez, irmão do falecido Hugo Chávez, que dias depois renunciou à possibilidade de recandidatar-se.