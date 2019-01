Partilhar o artigo Venezuela. CDS-PP pede audição urgente de ministro da Defesa no parlamento Imprimir o artigo Venezuela. CDS-PP pede audição urgente de ministro da Defesa no parlamento Enviar por email o artigo Venezuela. CDS-PP pede audição urgente de ministro da Defesa no parlamento Aumentar a fonte do artigo Venezuela. CDS-PP pede audição urgente de ministro da Defesa no parlamento Diminuir a fonte do artigo Venezuela. CDS-PP pede audição urgente de ministro da Defesa no parlamento Ouvir o artigo Venezuela. CDS-PP pede audição urgente de ministro da Defesa no parlamento

Tópicos:

Nicolás Maduro Guaidó,