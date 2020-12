Venezuela. "Chavismo" celebra vitória eleitoral no dia da consulta popular da oposição

O anúncio foi feito pelo presidente Nicolás Maduro, durante um encontro transmitido pela televisão venezuelana com os 253 parlamentares eleitos pelas forças que apoiam a revolução bolivariana e que farão parte do novo parlamento, que iniciará funções a 05 de janeiro.", disse.Nicolás Maduro explicou que está a rever o texto da nova Lei do Parlamento Comunal, para que, uma vez aprovada pela nova assembleia, seja submetida a votação pelo povo, em eleições livres, secretas e democráticas.Maduro disse ainda que o novo Parlamento Comunal deve participar numa Grande Mesa Nacional de Diálogo, que o bloco parlamentar bolivariano estabelecerá a partir da Assembleia Nacional, lamentando que a oposição, ao não participar nas legislativas de 06 de dezembro, tenha perdido oportunidades para procurar votos democraticamente e propostas válidas e favoráveis ao povo.





Futuro próximo







Por outro lado, recordou que para 2021 está prevista a realização de eleições regionais e de governadores, vincando que essa é a rota eleitoral do próximo ano.Durante o encontro, o presidente da Venezuela anunciou ainda que convocará, para o primeiro trimestre de 2021, um novo Congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo) para passar em revista o plano de batalha até 2030.No domingo, a aliança de partidos que apoiam o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro venceu as eleições legislativas, com 67,6% dos votos, quando tinham sido contados 82,35% dos boletins, anunciou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).