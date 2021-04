Venezuela com novo máximo de casos de Covid-19

"A Comissão Presidencial para a Prevenção e Controlo da Covid-19 informa que nas últimas 24 horas registaram-se 1.348 novos contagiados no país (1.337 casos comunitários e 11 importados)", escreveu na rede social Twitter.



Segundo Delcy Rodríguez, a região "com maior número de novos casos comunitários nas últimas 24 horas" é o estado venezuelano de Miranda, vizinho da capital (279), com casos ativos em 16 municípios, seguindo-se a cidade de Caracas (253) e o estado de La Guaria, também vizinho da capital, com 166 infeções.



Além disso, nas últimas 24 horas morreram 13 pessoas, acrescentou.



Delcy Rodríguez precisou ainda que a Venezuela contabilizou 1.602 mortes e 160.497 casos de covid-19 desde o início da pandemia.



A governante informou que 147.846 pacientes (92%) recuperaram da doença, havendo atualmente 11.049 casos ativos no país.



Em 22 de março, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou duas semanas de "quarentena radical", até depois da Páscoa, para tentar travar a propagação local da variante do novo coronavírus detetada no Brasil.



Em 2 de março de 2021, o país recebeu meio milhão de doses de vacinas da farmacêutica estatal chinesa Sinopharm, depois de ter recebido, em fevereiro, as primeiras 100 mil doses da vacina russa.



Entretanto, na última segunda-feira chegaram ao país mais 50 mil doses da vacina russa Sputnik V.



De acordo com a Academia de Medicina da Venezuela, o país necessita de 30 milhões de vacinas para 15 milhões de pessoas, 3,5 milhões das quais pessoal prioritário.