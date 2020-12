Venezuela compra dez milhões de doses de vacinas Sputnik V

", anunciou a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, através da televisão estatal local.A assinatura do acordo teve lugar durante um ato em Caracas, no qual participaram ainda os ministros venezuelanos de Relações Exteriores e da Saúde, Jorge Arreaza e Carlos Alvarado, respetivamente, e também o embaixador da Rússia na Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasarov.Segundo Delcy Rodríguez, "é muito importante o passo em frente que a Rússia deu com uma vacina segura" que "é muito segura" e que está na terceira fase de ensaio clínico.", disse.Por outro lado, precisou que a Venezuela recebeu, em outubro, o primeiro lote de vacinas da Rússia, tendo-se convertido no primeiro país da América Latina a participar no processo de testes da Sputnik V.O embaixador russo na Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasarov, agradeceu a compra dos medicamentos e elogiou o "trabalho muito importante realizado pelos médicos venezuelanos com os ensaios clínicos".

Vacinas gratuitas e com escala de prioridades

As novas vacinas, segundo o presidente, Nicolás Maduro, vão ser "distribuídas gratuitamente" a toda a população" radicada no país, independentemente da sua nacionalidade.", disse Nicolás Maduro num ato transmitido pela televisão estatal.Na Venezuela estão confirmados 112.861 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, 1.021 mortes associadas à Covid-19. Mais de 106.637 pessoas recuperaram da doença.O país está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao Executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.