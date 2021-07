Venezuela condenada pela execução extrajudicial de dois cidadãos pobres

Num comunicado publicado na sua página na internet, em castelhano, o CIDH informa quefoi notificada da decisão de que "".Segundo o tribunal,das vítimas.

O texto da sentença, que pode ser consultada online, explica que, em 30 de março de 2003, Jimmy Rafael Guerrero Meléndez e o seu parente Ramón António Molina Pérez foram "executados extrajudicialmente por agentes da polícia no estado de Falcón", centro-norte do país.





Detalhes da ação



"O primeiro, Jimmy Guerrero, que tinha 26 anos na altura da sua morte, foi vítima de assédio, detenções ilegais e arbitrárias e atos de tortura cometidos pelas forças policiais (...). Durante um dos episódios, em que foi torturado e arbitrariamente detido pela polícia, os agentes disseram-lhe que era uma pessoa 'antissocial' e 'perigosa'", pode ler-se no documento.Segundo o Tribunal, os atos cometidos contra esta vítima "foram motivados por preconceitos dos funcionários policiais, consistentes na atribuição de uma suposta perigosidade a um homem jovem em situação de pobreza"."O Tribunal estabeleceu que, após o assassínio, os agentes policiais demonstraram um grave assanhamento contra o corpo do senhor Guerrero, o que é entendido como uma manifestação de violência policial contra jovens em situação de pobreza, bem como a convicção dos agressores de que isso ficaria impune", acrescenta-se.O texto afirma ainda que que o Estado venezuelano "não cumpriu as suas obrigações, derivadas dos direitos a garantias e proteção judicial, ao não investigar os factos cometidos contra Jimmy Guerrero antes da sua morte".O tribunal "chegou à mesma conclusão, em relação à forma como foram efetuadas as investigações sobre os acontecimentos que levaram à morte dos senhores Guerrero e Molina, que, após mais de 14 anos, não chegaram à determinação das responsabilidades correspondentes".

Segundo o comunicado, o Estado venezuelano "reconheceu a sua responsabilidade internacional e comprometeu-se a cumprir com as reparações integrais correspondentes", que lhe foram ordenadas.