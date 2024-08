Venezuela. Conselho Eleitoral entregou atas das eleições ao Supremo

"Tudo o que foi solicitado pelo mais alto tribunal da República foi entregue", declarou na segunda-feira à noite Elvis Amoroso, numa audiência pública.

Desde as eleições de 28 de julho que a oposição tem vindo a solicitar a divulgação pública das atas, algo negado pelo CNE, que disse ter sido vítima de ataques de pirataria informática.

Em resposta, a oposição acusou tanto o CNE como o STJ de serem subservientes ao governo do presidente Nicolás Maduro.

A mais alta instância da justiça da Venezuela instou no domingo o CNE a publicar as atas das presidenciais no espaço de três dias úteis.

Na quinta-feira, o STJ aceitou um pedido de Maduro para certificar os resultados das últimas eleições presidenciais nas quais foi reeleito para um novo mandato de seis anos (2025-2031).

Na sexta-feira, nove dos dez candidatos eleitorais convocados pelo STJ - Nicolás Maduro, Luis Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarry, Benjamín Raússeo, Enrique Marques, José Brito, Javier Bertucci e Claudio Fermín - compareceram perante aquele órgão, tendo alguns deles dito aos jornalistas que desconheciam o conteúdo do recurso apresentado por Maduro.

Segundo o CNE, Maduro foi reeleito com 6.408.844 votos, 51,95% do total, ficando em segundo lugar o principal candidato opositor, González Urrutia, com 5.326.104 votos, 43,18%.

A oposição venezuelana reivindicou a vitória nas presidenciais, com 70% dos votos para Gonzalez Urrutia, com a líder opositora María Corina Machado a recusar reconhecer os resultados oficiais, com base em atas na posse da coligação da oposição.