Venezuela contesta detenção de Lula da Silva

Jorge Arreaza que nega a existência de qualquer crise humanitária na Venezuela.



Palavras deixadas à Antena 1, na última noite em Lisboa, pelo chefe da diplomacia venezuelana e que a repórter Paula Machado registou.



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela falou durante uma Sessão de Solidariedade promovida pelo Concelho Português para a Paz e Cooperação (CPPC).



Para esta quarta-feira está marcada uma ação de solidariedade para com o povo brasileiro e pela democracia no Brasil.



O ponto de encontro é ás 18h00 em frente à Embaixada do Brasil em Lisboa...



À Antena 1, Ilda Figueiredo, presidente do CPPC explica o que está em causa neste ato público de protesto.