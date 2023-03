Venezuela critica extensão do decreto dos EUA que considera o país uma ameaça à segurança

Em comunicado, o executivo liderado por Nicolás Maduro considerou que, com "a mais recente prorrogação" do decreto de "emergência nacional" emitido pela primeira vez em 08 de março de 2015, o Governo dos Estados Unidos continua com "uma política criminosa de agressão contra os venezuelanos, através da imposição ilegal de medidas coercivas unilaterais".

A Casa Branca publicou esta quarta-feira a prorrogação do decreto, considerando que "as circunstâncias" do país sul-americano, que sofre uma "erosão das garantias dos direitos humanos", "não melhoraram, e continuam a representar uma situação invulgar e extraordinária ameaça à segurança nacional e à política externa dos EUA".

Perante a posição dos norte-americanos, o regime venezuelano condenou a "afirmação infundada de que a Venezuela representa algum tipo de ameaça contra a nação dos Estados Unidos".

Segundo o Governo venezuelano, fica evidente que foi o país caribenho que " teve que enfrentar uma multiplicidade de ameaças, chantagens, agressões e ataques que violam os direitos humanos".

"Com esta extensão da política errática da Casa Branca, um Governo que se vangloria de defender os direitos humanos e os princípios da democracia, não faz senão revelar, mais uma vez, o seu caráter autoritário, cruel e mentiroso, o seu desrespeito pela soberania e autodeterminação dos povos e a sua condição essencialmente colonialista", destacou ainda o Governo de Maduro.

O regime venezuelano expressou ainda, no comunicado, que "nenhuma agressão, por maior que seja, subjugará a vontade democrática" da Venezuela, cujo Governo "espera que os Estados Unidos" optem "por uma política civilizada", na qual honrem "os princípios da diplomacia e respeito mútuo".