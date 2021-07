Venezuela denuncia na ONU que sanções dos EUA impedem o envio de vacinas

A denúncia foi feita perante o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), pelo embaixador venezuelano na ONU, Héctor Constant.



Segundo o diplomata, as sanções económicas e financeira dos EUA contra a Venezuela são um exemplo de "um crime que lesa a humanidade" pois bloquearam o pagamento de milhões de dólares ao Fundo de Acesso Global para Vacinas Covid-19 (Covax).



As declarações de Héctor Constant tiveram lugar um dia depois de o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ter feito um ultimato ao programa Covax, para entregar as vacinas que ainda não recebeu ou então que devolvam o dinheiro.



"O sistema Covax falhou. Nós cumprimos a nossa parte (...). Tivemos que entrar no jogo, fazer magia para desbloquear fundos que estavam congelados", declarou Maduro, na televisão nacional, precisando que o país pagou 120 milhões de dólares àquele programa da Organização Mundial de Saúde (OMS) sem nada receber.



"Dei instruções precisas (...) para agir esta semana e lancemos um ultimato ao sistema Covax: ou nos enviam as vacinas ou nos devolvem o dinheiro (...) se nos devolverem o dinheiro, nós sabemos onde comprar (vacinas). Já discutimos com instituições internacionais. Chega de enganos", acrescentou.



Entretanto, a Fundação GAVI, que coordena o programa Covax em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, reagiu ao ultimato do presidente Nicolás Maduro, assegurando que tenta resolver o problema do envio de vacinas contra a covid-19 para a Venezuela.



"Estamos a tratar de resolver essa questão o mais rápido possível", disse um porta-voz da GAVI, citado pela agência de notícias EFE.



Desde março de 2020 que a Venezuela está em confinamento preventivo e atualmente tem um sistema de sete dias de flexibilização, seguidos de outros sete dias de confinamento rigoroso.



O país contabilizou 3.209 mortes e 278.665 casos da doença, desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais.