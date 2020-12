Venezuela desenha plano para combater variante do novo coronavírus

", disse à televisão estatal venezuelana.O presidente da Venezuela explicou que "está a começar uma nova etapa do coronavírus no mundo", que é "tão perigosa e alarmante" como a anterior."A mutação que houve em Inglaterra, na Europa, ameaça com uma onda pavorosa da covid-19", frisou.Maduro avançou que nos próximos dias anunciará medidas de biossegurança que vão ser ativadas a partir de janeiro de 2021, já que há um aumento de casos confirmados de contágios no país.Segundo a governante, desde março de 2020 (início da pandemia da covid-19) a Venezuela recebeu mais de dois milhões de testes rápidos do novo coronavírus, mais de um milhão de provas moleculares, dez milhões de máscaras, quase 600 mil fatos especiais e medicamentos como a "cloroquina", esteroides e antibióticos, entre outros.Na Venezuela estão confirmados 110.828 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, 993 mortes associadas à covid-19 e mais de 105.000 pessoas recuperaram da doença., o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.703.500 mortos resultantes de mais de 77,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.