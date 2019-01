Venezuela: dia a dia marcado por carências

Já foi um dos países mais ricos da América Latina, mas desde que Hugo Chávez morreu em 2013 tudo mudou na Venezuela.



À crise política seguiu-se a crise económica e social. Mais de 3 milhões de pessoas sairam do país à procura de uma vida melhor.



Mesmo com as maiores reservas de petróleo do mundo, a economia entrou em colapso.



Para este ano o FMI prevê uma hiper-inflacao de 10 milhões por cento

Um quilo de carne pode custar dois salários mínimos perto de 10 euros

A fome atinge 80 % da população.



Depois do descalabro económico a Venezuela mergulhou no caos social. Em cada dia do ano passado ocorreram 63 homicídios. É a taxa de violência mais elevada do mundo.