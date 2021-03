Venezuela disponível para trocar petróleo por vacinas

As declarações de Nicolás Maduro surgem num momento em que se regista uma vaga de contágios e o governo tem dificuldades em aceder a recursos financeiros milionários congelados no estrangeiro.", disse o presidente durante a sua avaliação semanal do combate à covid-19.", insistiu, embora não tenha oferecido detalhes sobre o plano, que disse ter aprovado no mesmo dia.O chefe do governo venezuelano disse também que vai continuar a insistir na sua pretensão legal de desbloquear fundos congelados no estrangeiro para pagar as vacinas, incluindo as do mecanismo Covax.Segundo Maduro, através deste mecanismo, o país teria acesso a 2,4 milhões de doses, o equivalente a 20% das necessidades da Venezuela.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) anunciou que tinha destinado à Venezuela doses da empresa farmacêutica AstraZeneca, que o governo de Maduro não autorizou, por receio de efeitos secundários.

A Venezuela registou cerca de 156 mil casos e mais de 1.500 mortos por covid-19 desde o início da pandemia.







Indústria petrolífera em dificuldades