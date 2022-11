Venezuela e Moçambique promovem cooperação "estratégica" na área espacial

O presidente da Agência Bolivariana para as Atividades Espaciais (ABAE) venezuelana, Adolfo Godoy, encontrou-se na terça-feira com a coordenadora da Agência Nacional de Desenvolvimento Geoespacial moçambicana, Odete Semião, de acordo com um comunicado.

"Foi uma primeira aproximação oficial entre ambas as agências para abordar e explorar possíveis acordos de cooperação em matéria espacial, aplicações para dinamizar a economia e impulsionar o bem-estar dos nossos povos, bem como fortalecer a área de formação", disse Godoy, na nota.

Odete Semião sublinhou que a Agência Nacional de Desenvolvimento Geoespacial quer usar a análise espacial para ajudar a criar e definir políticas públicas, estratégias de intervenção e planos de ação em Moçambique.

Em 01 de novembro, o vice-ministro da Venezuela para África, Yuri Pimentel, encontrou-se com o embaixador de Moçambique residente no Brasil, João Gamaliel Sepúlveda, para discutir cooperação em energia, educação e agricultura.

Pimentel disse que nos "próximos meses" será realizada a primeira Comissão Mista entre as duas nações, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiro venezuelano.

Em junho, a diretora executiva da ABAE, Marglad Bencomo, disse que a agência está a preparar o Venesat-2, o segundo satélite de telecomunicações da Venezuela.