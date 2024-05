Venezuela e Moçambique reforçam relações bilaterais com dez novos acordos de cooperação

Os acordos foram assinados em Caracas, na sexta-feira, numa cerimónia presidida pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano, Yván Gil, e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicano, Manuel José Gonçalves.

Os acordos são o resultado da 1.ª Comissão Mista Venezuela--Moçambique, prevendo-se que nas próximas semanas sejam assinados mais dois instrumentos de cooperação, indicou, em comunicado, a diplomacia venezuelana.

"Falar de relações de cooperação com África é falar da nossa história comum de independência e de luta contra o colonialismo em todas as suas formas", afirmou Yván Gil, citado na mesma nota.

A Venezuela tem atualmente 19 missões diplomáticas em África, o que a torna a terceira maior presença latino-americana no continente, depois de Cuba e Brasil, acrescentou.

"Temos projetos de cooperação com praticamente todos os países africanos. Da mesma forma, temos cerca de 400 acordos assinados e mais de 500 estudantes africanos receberam formação na Venezuela, no âmbito do programa de estudantes internacionais promovido pela Fundação Gran Mariscal de Ayacucho", referiu.

Já Manuel José Gonçalves afirmou esperar ver, muito em breve, os frutos dos acordos assinados, símbolo de 18 anos de relações bilaterais, baseadas "na amizade, na solidariedade e na cooperação".

"Gostaríamos de agradecer ao Governo da Venezuela pelo apoio dado na área do desenvolvimento e do capital humano. Estamos convencidos de que continuaremos a contar com esta importante aliança que constitui uma grande oportunidade", disse o responsável moçambicano, citado no comunicado venezuelano.

Ainda na sexta-feira, a Assembleia Nacional venezuelana instalou o Grupo de Amizade Parlamentar Venezuela--Moçambique, numa decisão que "reafirma os laços de amizade entre as duas nações", que em novembro "assinalam 19 anos de boas relações", indicou, em comunicado.

Em 16 de novembro de 2005, a Venezuela e Moçambique estabeleceram oficialmente relações diplomáticas, tendo já em curso instrumentos de cooperação nas áreas de supressão de vistos, consultas políticas, comunicação e informação, e educação e formação universitária.

Ao abrigo dos acordos anteriores, Caracas estabeleceu um programa de bolsas de estudo para estudantes que permite a um grupo de bolseiros moçambicanos estudar hidrocarbonetos, eletricidade e medicina, entre outros.