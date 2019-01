11h06 - Um país, dois presidentes





O presidente do Parlamento venezuelano, Juan Guaidó, autoproclamou-se na quarta-feira como presidente interino da Venezuela, à revelia do chefe de Estado, Nicolás Maduro. Veja as imagens de um dia que ficou para a história da Venezuela.



10h55 - Macron elogia coragem da oposição venezuelana





O Presidente francês saudou o movimento os venezuelanos que "marcham pela liberdade", mas não apoiou com clareza o autoproclamado presidente da Venezuela.







"Depois da eleição ilegal de Nicolás Maduro em 2018, a Europa apoia a restauração da democracia. Saúdo a coragem das centenas de milhares de venezuelanos que estão a marchar pela sua liberdade", escreveu Emmanuel Macron no Twitter.





Après l’élection illégitime de Nicolás Maduro en mai 2018, l’Europe soutient la restauration de la démocratie. Je salue le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 de janeiro de 2019

10h30 - Violência é "inevitável"







Andrés Malamude, politólogo e professor no Instituto de Ciências Sociais, não antecipa nada de bom para o futuro da Venezuela. O politólogo diz que Guaidó não está a promover a violência, mas que esta é inevitável, refere.



Andrés Malamude compara mesmo este novo cenário da Venezuela com a Primavera Árabe.

Num tweet ontem ao final da noite, o presidente autoproclamado da Venezuela lamentou os episódios de violência e promete trazer paz e jusiça ao país.







"Não tenho palavras para expressar a dor que sinto ao saber dos venezuelanos que foram assassinados durante os protestos das últimas horas. Só posso garantir às suas famílias que a justiça e a paz reinará na nossa pátria".

No tengo palabras para expresar el dolor que siento al seguir enterandome que venezolanos han sido asesinados durante las protestas en las últimas horas.



A sus familias, solo les puedo garantizar que la Justicia y la Paz reinará en nuestra patria. — Juan Guaidó (@jguaido) 24 de janeiro de 2019

10h25 - Turquia alerta para o "caos"





O ministro turco dos Negócios Estrangeiros criticou a posição dos Estados Unidos e o que considera ser uma "interferência" por parte de Washington.







"Declarar Guaidó como Presidente de facto levará a Venezuela ao caos. Existe um Presidente eleito. E agora, o presidente do Parlamento declara-se como presidente. Esta é uma situação estranha", frisou Mevlut Cavusoglu, em declarações a uma televisão turca.







10h20 - China apoia Maduro







Pequim expressou esta quinta-feira o apoio ao Governo venezuelano de Nicolás Maduro e, tal como a Rússia, condenou a "intromissão nos assuntos internos" do país pelos Estados Unidos, depois de Washington ter reconhecido legitimidade ao líder autoproclamado, Juan Guaidó.







"A China apoia os esforços do Governo da Venezuela para manter a sua soberania, independência e estabilidade", afirmou a porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying.





O porta-voz expressou ainda a vontade de que "as partes na Venezuela procedam de acordo com os interesses fundamentais da nação e do povo, sob a premissa do respeito pela Constituição, para resolver as diferenças políticas, através do diálogo e da consulta".







9h44 - Rússia denuncia interferência estrangeira





Moscovo alertou esta quinta-feira os Estados Unidos para que não intervenham na Venezuela com poder militar, considerando que tal ação traria consequências "catastróficas".







O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, garantiu que a Rússia vai continuar ao lado da Venezuela na proteção da sua soberania e do "princípio de não-interferência em assuntos domésticos".







O responsável diz mesmo que Washington está a demonstrar "desrespeito pelo Direito Internacional" e avisa que a interferência estrangeira em Caracas poderá trazer arbitrariedade ao país e "um banho de sangue".







"Uma interferência estrangeira destrutiva, em particular na situação atual, extremamente tensa, é inaceitável. Esta é uma via direta para a arbitrariedade e o derramamento de sangue", refere o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros num comunicado, citado esta quinta-feira pela agência France Presse.







9h25 - Eleições "livres, credíveis, justas e transparentes"





Em declarações à Antena 1, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse esta quinta-feira que o futuro da Venezuela deverá obrigatoriamente passar por um novo escrutínio.





“Não há nenhuma saída para a crise política na Venezuela que não passe por eleições livres, credíveis, justas e transparentes”, afirmou Augusto Santos Silva.





Para o representante da diplomacia portuguesa, a Assembleia Nacional é "um órgão de soberania na Venezuela que tem uma legitimidade eleitoral intocável, visto que ninguém contestou as eleições que elegeram os deputados”. Situação que contrasta com o que aconteceu nas eleições presidenciais de maio, cujos resultados não foram reconhecidos pela União Europeia, incluindo Portugal.







"Parece-nos que não há nenhuma saída que não seja a organização de eleições onde todos possam concorrer segundo regras que todos aceitem", frisou.





Com respeito à comunidade portuguesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz-se preocupado, mas assegura que não houve, até agora, informação de nenhum incidente que tenha "posto em perigo pessoas ou bens da nossa comunidade".





Augusto Santos Silva assegura ainda que o MNE, em especial o secretário de Estado das Comunidades, está em contacto permanente com os conselheiros das comunidades, bem como com a Embaixada e os consulados.







9h00 - Guterres apela ao diálogo



O secretário-geral da ONU apelou esta quinta-feira ao diálogo na Venezuela de forma a evitar uma escalada que termine em “desastre”.







À margem do fórum económico mundial que decorre em Davos, António Guterres defendeu o diálogo entre as partes de forma a evitar “um desastre para o país e para a região”.







António Guterres adiantou ainda que “todos os Governos soberanos têm a possibilidade de escolher o que querem”, quando se trata de reconhecer qual dos dois é o presidente legítimo.







A Venezuela acordou hoje com dois Presidentes. De um lado, Nicolás Maduro, que recentemente tomou posse para um segundo mandato à frente dos destinos do país. No entanto, a eleição na qual foi escolhido foi considerada ilegítima por parte da oposição, nomeadamente pela Assembleia Nacional que é controlada pelos opositores do regime.







Na quarta-feira, Juan Guaidó, político de 35 anos que assumiu há poucas semanas a presidência da Assembleia Nacional venezuelana, autoproclamou-se Presidente interino do país, num juramento feito perante milhares de pessoas que se manifestavam em Caracas.

A ação levou Maduro a anunciar o corte imediato de relações com os Estados Unidos, que deu mesmo um prazo para que os diplomatas norte-americanos abandonem a Venezuela rapidamente.







Entretanto, Washington já reconheceu o Governo interino de Guaidó como legítimo. Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia e Paraguai foram alguns dos países também já confirmaram a sua posição de apoio ao novo executivo.





No mesmo sentido, mas sem reconhecer perentoriamente o novo Presidente interino, a União Europeia declarou na quarta-feira o apoio total à Assembleia Nacional venezuelana e apelou à realização de eleições “livres e credíveis". Portugal pede a Nicolás Maduro que “compreenda que o seu tempo acabou” e apela à realização de eleições lives.







Quem não concorda com este novo Governo interino é o Exército venezuelano, que prometeu na quarta-feira “continuar a defender a Constituição e a soberania nacional” contra uma autoproclamação “à margem da lei”.