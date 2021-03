Venezuela emite mandado de detenção contra humorista lusodescendente

O anúncio foi feito pelo procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, através da rede social Twitter, onde divulgou uma cópia dos mandados de detenção.", anunciou.Segundo a imprensa local, os humoristas terão usado as redes sociais para acusar o falecido apresentador de televisão Dave Capella, sem o nomear, de tentativa de burla, através de uma campanha de recolha de fundos na internet, usando a página GoFundMe.As acusações foram feitas em 23 de fevereiro, quando Dave Capella se encontrava hospitalizado, juntamente com o pai, ambos vítimas mortais do novo coronavírus, através do podcast ").Após a morte, os humoristas, que segundo a imprensa local vivem entre a Venezuela e os Estados Unidos, pediram desculpas por terem questionado a idoneidade do apresentador de televisão.

A emissão dos mandados de detenção contra os humoristas ocorre numa altura em que a Assembleia Nacional da Venezuela, onde o chavismo é maioria, promove uma reforma da Lei de Responsabilidade Social em Rádio, Televisão e Meios Eletrónicos, que o Colégio Nacional de Jornalistas diz ter como propósito "insistir em legitimar" a censura e "criminalizar a opinião".