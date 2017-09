Venezuela entrega nota de protesto a Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido

Lusa 04 Set, 2017, 23:02 | Mundo

"Tivemos que fazer esta nota urgente dada a intromissão dos embaixadores destes países e dos seus governos nos assuntos internos da Venezuela, no funcionamento da sua democracia", afirmou o ministro venezuelano dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza, citado pela agência Efe, após uma reunião em que entregou a carta de protesto aos embaixadores europeus da Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido.

Na resposta aos governos europeus que protestaram contra a medida imposta a Tintori, o chefe da diplomacia venezuelana defendeu ainda a atuação "correta" do sistema de justiça venezuelano.

"Entregamos-lhes uma nota de protesto formal, enérgica, contundente pelas suas intromissões, pelas suas condutas na Venezuela", disse o ministro.

Tintori foi retida no passado sábado pela polícia venezuelana, quanto tentava formalizar os procedimentos de saída do país junto das autoridades de migração, ao abrigo de uma ordem do Ministério venezuelano do Interior, que determinou a sua detenção e apreensão do passaporte, na sequência da descoberta no seu carro de 200 milhões de bolívares - cerca de 60 mil dólares/50,5 mil euros, ao câmbio oficial (10 mil dólares, ou 8,4 mil euros, no mercado paralelo de referência).

A opositora venezuelana planeava reunir-se com o Presidente francês, Emmanuel Macron, com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com os chefes dos governos britânico, espanhol e italiano, respetivamente, Theresa May, Mariano Rajoy e Paolo Gentiloni.