Venezuela expulsa embaixador alemão com prazo de 48 horas

O embaixador agora expulso (à esq. com o presidente Maduro, em setembro do ano passado) | Reuters

O embaixador Daniel Kriener foi acusado de ingerência na política interna venezuelana, por ter participado com outros embaixadores na recepção a Guaidó, que se destinava a criar para ele uma espécie de "escudo diplomático", que impedisse as autoridades maduristas de o deterem à chegada, como tinham admitido fazer.







A decisão do Governo foi conhecida através de um tweet do ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza, que considera o embaixador persona non grata.



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Kriener, ante sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país. Comunicado: pic.twitter.com/qqo6FyKiM0 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6 de março de 2019 No comunicado do Ministério anexo àquele tweet, acusa-se o embaixador de desempenhar um papel, em ligação com os "sectores extremistas da oposição", que seria mais próprio de um agente partidário, e dá-se-lhe o prazo de 48 horas para deixar a Venezuela. No comunicado do Ministério anexo àquele, acusa-se o embaixador de desempenhar um papel, em ligação com os "sectores extremistas da oposição", que seria mais próprio de um agente partidário, e dá-se-lhe o prazo de 48 horas para deixar a Venezuela.





Não é claro como irá a expulsão do embaixador ser passada à prática. Por um lado, há o precedente do corte de relações com os Estados Unidos, que levou à retirada da maior parte do pessoal da Embaixada e do Consulado norte-americanos, mas não do embaixador, que permaneceu em Caracas.





Por outro lado, Guaidó tem agora todo o interesse na permanência dos diplomatas de países, como a Alemanha, que se encontram entre a meia centena a ter reconhecido a sua presidência.