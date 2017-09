Venezuela: Governo e oposição marcam novo encontro para avaliar reinício de diálogo

Lusa15 Set, 2017, 07:12 | Mundo

Em declarações aos jornalistas, após dois dias de reuniões com as duas delegações venezuelanas, o Presidente da República Dominicana, Danilo Medina, anunciou que México, Chile, Bolívia e Nicarágua vão integrar a comissão de países que vão mediar o processo de diálogo na Venezuela.

Além da avaliação de uma possível reativação das mesas de diálogo, criadas em outubro do ano passado e suspensas três meses depois, as duas delegações venezuelanas deverão também "tratar os grandes problemas" do país, afirmou.

O representante do Governo venezuelano, Jorge Rodríguez, sublinhou "esta foi a primeira vez que se esteve mais perto de um acordo".

"O diálogo impõe-se no processo de paz. É um diálogo de paz que se instala para que a Venezuela possa resolver os seus assuntos, entre venezuelanos e venezuelanas", declarou.

Em comunicado, a coligação da oposição venezuelana Mesa de Unidade Democrática (MUD) divulgou as condições exigidas, durante as reuniões de quarta e quinta-feira, na República Dominicana, para uma possível negociação com o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

Entre essas condições, está "a renovação equilibrada" do Conselho Nacional Eleitoral e o estabelecimento de um calendário eleitoral com garantias de justiça, sem impedimentos legais, datas precisas, incluindo uma eleição presidencial, em 2018, e missões de observação internacional qualificadas.

Também a libertação de todos os presos políticos, o regresso dos exilados e o fim das perseguições políticas, assim como a normalização constitucional do país e a imediata atenção à emergência humanitária na Venezuela.

A oposição disse ter "o objetivo fundamental de salvar a Venezuela" e para isso é "indispensável a substituição constitucional do regime de Nicolás Maduro", através de uma mudança democrática e pacífica.

A MUD acrescentou ter "um plano estratégico" para alcançar aquele objetivo e que passa pelo "uso sistemático de todas as ferramentas da política" como "pressão na rua, negociação política, pressão internacional e participação eleitoral".

"Todas estas modalidades de luta são complementares, de inclusão e necessárias, sem exceção", explicou.

