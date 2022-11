Venezuela. Governo e oposição voltam a negociar

A noticia foi avançada pela mediação norueguesa, que anunciou também que as negociações vão ser retomadas na cidade do México.



A oposição quer um calendário para a realização de eleições livres em 2024, depois de acusar Maduro de fraude na reeleição.



O presidente da Venezuela exige o fim das sanções dos Estados Unidos. Joe Biden não esconde que o petróleo venezuelano seria útil para estabilizar o mercado internacional.



Emmanuel Macron e os presidentes da Colômbia e do Chile estiveram também envolvidos no reaproximar das partes.