Venezuela. Guaidó admite que opção militar está agora mais próxima

Em entrevista exclusiva aos enviados da RTP, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, diz que esse passo será dado quando os aliados internacionais assim o quiserem.



A entrevista na íntegra com o autoproclamado presidente interino da Venezuela pode ser vista no sábado, no Jornal da Tarde.



Juan Guaidó refere que a ajuda recebida até agora por parte de vários países foi "muito relevante", quer ao nível diplomático, quer também na "proteção de ativos".



Sobre a possibilidade de uma intervenção militar externa, Juan Guaidó diz que só acontecerá "quando os aliados estiverem dispostos a dar esse tipo de ajuda, e que essa seja a última opção - ou a única que reste aos venezuelanos".





Guaidó acrescenta ainda que decorrem conversações com vários países que o reconheceram como Presidente interino da Venezuela.







"Vamos avaliar todas as oções e vamos trabalhar arduamente para resolvermos rapidamente esta crise", referiu ainda o autoproclamado Presidente interino.