Venezuela. Guaidó diz que teve reuniões clandestinas com Forças Armadas

RTP31 Jan, 2019, 19:15 | Mundo

“A retirada de apoio a Maduro por parte das forças militares é crucial para permitir uma mudança no Governo”, escreveu Guaidó num artigo de opinião para o New York Times. “A maioria dos que estão ao serviço concorda que as recentes dificuldades sentidas no país são insustentáveis”.



“Temos tido reuniões clandestinas com membros das Forças Armadas e com as forças de segurança”, declarou, garantindo que será concedida “amnistia a todos os que não sejam dados como culpados por crimes contra a humanidade”.As declarações de Guaidó surgem dias antes de um protesto planeado para sábado contra Nicolás Maduro.



Um membro da oposição revelou que as reuniões têm sido realizadas ao longo das últimas semanas com membros de nível médio das Forças Armadas, não sendo claro se Guaidó esteve presente durante as mesmas ou se apenas se fez representar.



A mesma fonte confirmou que o objetivo destas reuniões foi discutir as garantias de amnistia oferecidas pela Assembleia Nacional da Venezuela, que exerce o poder legislativo no país, e acrescentou que os militares se mostraram preocupados com as ameaças de intervenção militar lançadas pela Administração Trump.

Divisão nas Forças Armadas

Na semana passada, o líder das Forças Armadas venezuelanas declarou publicamente o seu apoio a Nicolás Maduro e defendeu que a tentativa da oposição de substituir o atual Presidente representa um golpe de Estado.



Outros militares já declararam, no entanto, estar do lado do autoproclamado presidente interino, algo que pode originar uma perigosa divisão interna nas Forças Armadas do país.



Maduro publicou esta quinta-feira na rede social Twitter um vídeo onde surge junto de dezenas de membros das Forças Armadas da República Bolivariana da Venezuela, naquela que poderá ser uma tentativa de demonstração da união entre os militares e o atual Presidente.





El golpe de Estado orquestado por el imperialismo, ha servido para cultivar la conciencia, fortalecer el liderazgo y profundizar la preparación de nuestra #FANB, para defender la soberanía y la constitución. ¡Es Tiempo de Lealtad y de Victoria! pic.twitter.com/545dcJSlG4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 31 de janeiro de 2019

“O golpe de Estado orquestrado pelo imperialismo serviu para cultivar a consciência, fortalecer a liderança e aprofundar a preparação das nossas Forças Armadas, para defender a soberania e a Constituição”, escreveu Maduro. “É altura para a lealdade e para a vitória!”.