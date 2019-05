Venezuela. Guaidó não coloca de parte intervenção militar dos EUA

RTP06 Mai, 2019, 12:48 / atualizado em 06 Mai, 2019, 13:48 | Mundo

Em entrevista à BBC, Juan Guaidó afirma que, apesar do novo fracasso da recente tentativa de destituir Maduro, a sua imagem não está enfraquecida nem se sente derrotado. Diz mesmo que o "único que realmente se machuca é Maduro”.



"Ele tem perdido todas as vezes. Está cada vez mais fraco, cada vez mais sozinho e não tem apoio internacional. Pelo contrário, nós ganhamos aceitação, apoio e opções futuras", afirmou.



Em janeiro deste ano Juan Guaidó declarou-se Presidente interino da Venezuela e, enquanto líder da Assembleia Nacional, invocou a constituição para assumir uma presidência interina. Afirmou então, e mantém até hoje, que a reeleição de Nicolás Maduro foi ilegítima.





Neste jogo de forças, Nicolás Maduro recusa ceder o poder e para isso conta, internamente, com o apoio de grande parte das forças armadas e dos líderes do exército venezuelano. Internacionalmente, tem tido o apoio da Rússia e a China.

Intervenção militar dos EUA



Para Guaidó o apoio dos EUA tem sido “decisivo”, diz neste entrevista à BBC. A “posição do Presidente Trump é muito firme, o que nós apreciamos, assim como o mundo inteiro”.





O autoproclamado presidente da Venezuela, questionado sobre uma intervenção militar dos EUA no país - algo que Trump coloca para já de parte -, diz que se Maduro "continuar a radicalizar um processo que levou o país a este desastre” todas as opções devem ser equacionadas.



Já Mike Pompeo, Secretário de Estado do EUA, declarou esta semana que considera que “todos os países que interferem com o direito da população venezuelana de restaurar a própria democracia devem sair”.



Os confrontos em Caracas tiveram inicio na madrugada da passada terça-feira, tendo provocado cinco vitimas mortais, três dos quais menores, e ferido 239 pessoas, segundo informações das Nações Unidas. Nicolás Maduro, na sequência dos confrontos que começaram na terça-feira passada, apelou à forças armadas que derrotassem “qualquer conspirador”. "Ninguém ouse tocar no nosso solo sagrado ou trazer a guerra à Venezuela", disse. Segundo a CNN , Trump terá recebido garantias do Presidente russo, Vladimir Putin, de que a Rússia também não pretende envolver-se na situação venezuelana.Já Mike Pompeo, Secretário de Estado do EUA, declarou esta semana que considera que “todos os países que interferem com o direito da população venezuelana de restaurar a própria democracia devem sair”.Os confrontos em Caracas tiveram inicio na madrugada da passada terça-feira, tendo provocado cinco vitimas mortais, três dos quais menores, e ferido 239 pessoas, segundo informações das Nações Unidas.

Por seu lado, Guaidó reuniu o apoio de mais de 50 países, como os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a maioria das nações latino-americana. Garante ainda que, ao contrário do que afirma, Maduro não tem apoio total dos militares venezuelanos."Eu, como presidente do parlamento nacional, avaliarei todas as opções, se necessário", afirmou Guaidó à BBC.