Venezuela. Incêndio destrói milhares de urnas eletrónicas

“Neste incêndio foram queimados 582 computadores, pertencentes ao registo civil, 49 mil máquinas de votação e 400 cédulas eletrónicas”, revelou o presidente do conselho eleitoral Tibisay Lucerna.



Entre os equipamentos encontravam-se também atas eleitorais, malas de transporte, baterias de reserva, inversores e leitores de impressões digitais, de acordo com a imprensa local. Apesar dos esforços para recuperar o material, pouco se conseguiu recolher.



“Uma investigação profunda sobre as causas do incêndio que causou danos na infraestrutura eleitoral” deve ser realizada, exigiu o presidente da CNE, em declarações à televisão estatal venezuelana.



O mesmo responsável acrescentou: “Quem tentou sabotar o sistema eleitoral venezuelano vai embater na determinação democrática inquebrável do poder eleitoral e do povo da Venezuela (…) queremos assegurar ao país inteiro a nossa vontade de garantir os processos eleitorais constitucionalmente correspondentes e previstos para este ano”.

O Governo do Presidente Nicolás Maduro e um grupo minoritário da oposição esperam, efetivamente, que o processo venha a ocorrer ainda este ano.



Da opinião contrária partilha a maioria opositora, liderada por Juan Guaidó, que reforça que neste momento não existem condições necessárias no país para a realização das eleições.

A primeira ocorreu porque a empresa que forneceu o sistema de votação nas eleições de 2017, para a Assembleia Constituinte, afirmou que houve uma inflação no número de votos em um milhão. Algo que a CNE veio desmentir.



Em 2018, o cenário voltou a repetir-se com as eleições presidenciais que reconduziram Nicolás Maduro no poder.



Desde estes acontecimentos que a CNE tem sido alvo de inúmeras críticas, uma vez que se traduz por ser o órgão oficial, independente e responsável por supervisionar e garantir a transparência nas eleições.



