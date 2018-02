Venezuela investigada pelo TPI por crimes contra a humanidade

Lusa08 Fev, 2018, 17:49 | Mundo

Em comunicado, o TPI explicou que a Venezuela vai ser investigada por crimes contra a humanidade que envolvem o uso excessivo de carga policial em protestos que têm tido lugar no país sul-americano. Foram lançadas análises preliminares para saber se há fundamento para abrir um inquérito.



Em causa estão as inúmeras queixas feitas desde abril de 2017, altura em que começaram grandes manifestações na Venezuela após a decisão do Supremo Tribunal em retirar competências à Assembleia Nacional, onde predomina a oposição ao governo de Nicolás Maduro.



O comunicado do Tribunal Penal Internacional explica que vai haver uma investigação para saber se houve uso excessivo da força por parte da polícia e como decorreram milhares de detenções a membros da oposição venezuelana, sendo que alguns deles foram “submetidos a abusos graves”.



A Procuradora do TPI, Fatou Bensonda, falou também da violência usada pelos manifestantes contra as forças de segurança que fez vários feridos e vítimas mortais. O anúncio do TPI vem na sequência do pedido de Luísa Ortega, antiga Procuradora-Geral da Venezuela, para que fosse aberto um inquérito a casos de homicídio e tortura.



Ortega defendeu que Nicolás Maduro e o seu governo devem pagar pelos crimes que cometeram e pelos ataques constantes ao povo venezuelano.



Fatou Bensonda anunciou também que Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, também vai ser investigado devido ao lançamento da “guerra contra a droga”.