Venezuela. Jornalista alemão agradece libertação à extrema-direita

RTP20 Mar, 2019, 15:43 / atualizado em 20 Mar, 2019, 15:44 | Mundo

Billy Six, de 32 anos, anteriormente militante da CDU democrata-cristã, trabalhava desde há vários anos como jornalista free lancer, de forma predominante para o jornal de extrema-direita Junge Freiheit. Nesta qualidade, estivera preso na Síria em 2013 e fora libertado ao fim de algum tempo.







Agora, trabalhava na Venezuela sem visto de jornalista, como ele próprio admite, foi detido e permaneceu na prisão durante quase quatro meses. Na semana passada, quando o embaixador alemão foi expulso de Caracas e se abriu uma vacatura por tempo indeterminado na representação alemã junto do Governo de Maduro, a interrogação mais imediata dizia respeito às diligências para garantir a libertação de Six.





Segundo o jornalista e a família, tal como Der Spiegel relata a conferência de imprensa que deram à chegada de Six, na segunda feira, a decisão de libertá-lo foi devida principalmente ao ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, e o apoio político de que ele beneficiou na Alemanha não veio do Governo e sim da AfD (o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha).





Na conferência de imprensa, o pai de Six afirmou que tinha escrito uma carta a todos os 709 deputados do Bundestag, pedindo-lhes apoiopara a campanha pela libertação do filho, e que apenas obteve respostas favoráveis da bancada parlamentar da AfD e, excepcionalmente, de um deputado da CDU e de outro do Partido da Esquerda (Die Linke).







O próprio jornalista queixou-se de o terem querido "deixar sozinho (...), deixar apodrecer, quando não sepultar naquele túmulo de betão". E o seu pai, Edward Sic, acusou o Governo alemão de não ter protestado contra a prisão do filho.





O MNE alemão, pelo seu lado, publicou uma lista de diligências empreendidas em apoio do jornalista, nomeadamente quatro visitas à cadeia por parte de diplomatas alemães acreditados na Venezuela. E afirmou: "Estivemos sempre em contacto com as entidades competentes, e a Embaixada acompanhou o sr. Six, dia e noite, durante todo o fim de semana passado até à sua partida. Fizemos o possível para que ele saísse do país em segurança".